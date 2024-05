Giro della Valdera in un mese di giugno di grandi eventi

In un mese di giugno che ospiterà grandi avvenimenti ciclistici in Toscana, dalla partenza del Tour de France da Firenze alla Settimana Tricolore, si inserisce anche il terzo Giro della Valdera a tappe per la categoria juniores in programma dal 21 al 23 giugno organizzato dalla società Una Bici X Tutti. La prima tappa con partenza ed arrivo venerdì 21 giugno a Pontedera, cui farà seguito al sabato la Casciana Terme-Chianni, e quindi domenica 23 giugno la conclusione da La Rosa a Terricciola sulle strade della Valdera. Al via saranno presenti 30 squadre (due anche straniere) di 5 atleti per complessivi 150 corridori.