Giovanni Tommaso stasera al Pinocchio

Ha collaborato con i grandi del pop (da Mina a Cocciante, a Morandi) e con i colossi del jazz (da Sonny Rollins a Dexter Gordon) e da 75 anni illumina di intensità la scena creativa, nazionale e non. E’ sempre un evento quando sale alla ribalta Giovanni Tommaso. Il musicista, classe 1941, che tutti conosciamo come anima negli anni ‘70 del Perigeo è stasera alle 21.45 al Pinocchio Live Jazz di Viale Giannotti per presentare dal vivo "Around Gershwin", inciso per Il Parco della Musica records. Il contrabbassista lucchese, ha coinvolto in questo atteso set fiorentino una luminosa sperimentatrice del pianismo italiano come Rita Marcotulli e Alessandro Paternesi. Oltre a essere un sentito omaggio all’iconico compositore americano, "Around Gershwin" propone una rivisitazione dei più famosi standard, accanto a brani originali di Tommaso che, ispirandosi all’universo gershwiniano, ne tratteggiano un ritratto palpitante e moderno.

G.Ball.