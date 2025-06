Giovani e finanza, la giornata “fuori schema” dell’Interact Firenze

Firenze, 4 giugno 2025 – Appena pochi giorni fa i giovanissimi soci dell’Interact Firenze hanno riempito la sede di Banca Generali Private di domande insolite per la loro età: “Come funziona un fondo pensione? Cosa fare se la carta di credito viene clonata?” A rispondere la consulente finanziaria di Banca Generali Private Francesca Battaglini, invitata dal club proprio per affrontare i rudimenti della gestione del denaro. Subito dopo, il programma è passato dai conti correnti ai bicchieri: un sommelier ha condotto i giovani soci in una degustazione comparata di birre analcoliche, sottolineandone stili e differenze sensoriali.

Per il presidente Lorenzo Nocentini è stato l’atto conclusivo di un’annata «ricca di soddisfazioni». Nel suo saluto finale ha riassunto lo spirito della giornata: «Abbiamo scelto di affrontare un argomento insolito per la nostra età, la finanza, perché crediamo che investire nella conoscenza sia il primo passo per costruire il nostro futuro – sono state le sue parole -. È stato emozionante vedere l’interesse e la curiosità di tutti, segno che le nuove generazioni sono pronte a raccogliere sfide importanti. Anche la degustazione di birra analcolica è stata molto più di una semplice attività, piuttosto un’occasione per riflettere insieme sull’importanza di fare scelte consapevoli, imparando in modo divertente e responsabile.

Sono grato per la splendida partecipazione e per l’energia positiva che ciascun socio ha portato – ha concluso il presidente -. Questa giornata mi ha ricordato quanto sia prezioso crescere insieme, imparando gli uni dagli altri. Spero che questa esperienza sia solo l’inizio di tanti altri momenti di crescita e condivisione.»

Tra fondi pensione e brindisi alcohol-free, l’Interact dimostra che anche i più giovani vogliono prepararsi – con responsabilità ma anche con un pizzico di spensieratezza– alle sfide di domani.