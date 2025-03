Giovane accoltellato in San Marco

Un 26enne è stato colpito al torace con un fendente in Piazza San Marco. È successo nel primo pomeriggio di giovedì. Il ragazzo, di origini rumene, si trovava in una sala slot della nota piazza di Firenze. Quando è scoppiata una discussione con un albanese, anche lui molto giovane. I motivi che hanno fatto da detonatore sono ancora ignoti. Dopo le prime parole, l’aggressore a sfoderato un coltello e colpito al torace la vittima, a pochi centimetri di distanza dal cuore. Poi si è dato la fuga.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. Sul posto un mezzo del 118: il giovane, in condizioni gravissime ma non in pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi. Dove è stato operato ed è stabile.

Alla sala slot sono intervenuti gli uomini di via Zara, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagine delle telecamere di sorveglianza.

L’aggressore ora è ricercato dalle forze dell’ordine. Secondo quanto emerge, il ragazzo sarebbe già noto alle forze dell’ordine, e nelle scorse settimane sarebbe stato sottoposto a dei controlli da parte dei carabinieri di Firenze.

Pochi giorni fa, sempre in centro, si sono consumate tre rapine con coltello. A bor do della tramvia, due minori italiani, verso le 14 all’altezza di via di Novoli, sono stati aggrediti da due giovani verosimilmente di origini nordafricane. I due balordi hanno estratto un coltello e minacciato i ragazzini, che gli hanno consegnato i cellulari. Entrambi si sono dati subito alla fuga. Paura in piazza Medaglie d’Oro, dove lunedì notte due turiste del ’90 sono state avvicinate da un uomo mentre si trovavano nei pressi dell’area cani. Travisato in volto, l’aggressore ha puntato il coltello contro una delle due ragazze che gli ha consegnato il telefono che aveva in mano. È toccato poi a un ventenne di origine marocchine, derubato da una baby gang in via Baracca verso le due di notte.

