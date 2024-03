Il festival Giorni di Storia diventa un podcast. Sulla scia positiva della manifestazione promossa dal Comune e dedicata alla divulgazione che intreccia lettura storica e cronaca del contemporaneo, con un occhio rivolto alla vita civile e politica del nostro Paese e del mondo, nasce “Altri giorni di Storia“: in collaborazione con Radio Palinsesto, in sette puntate ripercorrerà gli eventi e gli appuntamenti dell’ultima edizione del festival. A partire da oggi e ogni venerdì per altri sei appuntamenti, sarà pubblicata su Spotify una nuova puntata, contenente gli estratti audio registrati durante il festival accompagnati dai commenti e dalle riflessioni delle ragazze e dei ragazzi di Radio Palinsesto. I contenuti saranno proposti con una chiave fantascientifica, che farà da cornice a tutto il progetto. Radio Palinsesto è la nascente web radio promossa dall’associazione Socialisarte. “Altri Giorni di Storia“ è un progetto giovane e realizzato grazie all’impegno di Rachele Nuti, Manuel Bellini, Leonardo Vitangeli, Giulia Rosini, Cristiano Burgio. La post produzione è curata dallo stesso Leonardo Vitangeli.