Giorni di festa per la patrona. Le iniziative entrano nel vivo

Campi in festa per la sua patrona, la Beata Teresa Maria della Croce, per tutti la ‘Bettina’. Dopo la solenne processione di ieri sera che si è conclusa al convento di San Martino con la consegna dell’olio alla lampada votiva presso la tomba della Bettina, oggi le iniziative organizzate, fra gli altri, dal Comune di Campi e dall’associazione Bettina Onlus entrano nel vivo: alle 11, sempre presso il Convento di San Martino, Concelebrazione Eucaristica presieduta da Padre Bernardo Gianni, Abate di San Miniato, insieme ai parroci del Vicariato di Campi.

Nel pomeriggio, alle 16, proiezione del film documentario, realizzato con la sceneggiatura di Giovanni Bacci, ‘Ve lo chiedo in carità, vita e ricordi della Beata Madre Teresa Maria della Croce’ a cura della sezione Auser di Campi Bisenzio presso la sala consiliare del Comune. Per quanto riguarda gli altri appuntamenti in programma, invece, domenica 27 aprile mercato straordinario a Capalle in occasione della festa dei Santi e della rievocazione medievale.

Giovedì 1 maggio, infine, decima edizione Trofeo Bettina presso lo stadio Zatopek, valido anche come prima giornata del campionato regionale Csi (in contemporanea ‘Csi in tour’ con giochi gonfiabili per i più piccoli).

P.F.N.