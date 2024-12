Giornata delle persone scomparse. La mamma della piccola Kata legge tutti i nomi dei bambini

Iniziativa domani alle 18,30 a piazzale Michelangelo in occasione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, dove saranno ricordati i nomi dei minori svaniti nel nulla. A leggere i primi della lista sarà la mamma di Kata, la bambina sparita dall’ex Astor di Firenze il 10 giugno 2023. Lo comunica l’associazione Penelope Italia che ha organizzato l’iniziativa insieme a Libera Potenza. Proprio a Potenza, in contemporanea, al presidio legalità del Cestrim, verranno letti i nomi di uomini e donne scomparsi. "Questo doppio appuntamento rappresenta un’importante occasione per mantenere viva l’attenzione e la memoria su una questione che riguarda la dignità e il diritto alla verità per tutte le persone scomparse. Alcune amministrazioni statali d’Italia hanno già risposto, come negli anni passati, alla nostra richiesta ed illumineranno di verde un proprio monumento", dicono da Penelope, invitando a un gesto simbolico.