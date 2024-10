Giorgio avverte: "Disposti a estenderla ad altre strade"

"La mia mail è a disposizione dei cittadini, di chiunque mi scriva. Anche sulle segnalazioni di alcuni abbiamo allargato le strade oggetto dell’ordinanza. Siamo disponibili, a fronte di un monitoraggio che facciamo con le forze dell’ordine e la prefettura, ad allargare il numero delle strade coinvolte se necessario". Nuova stretta in vista, a quanto pare. L’assessore con delega alla Sicurezza Andrea Giorgio (nella foto) fa il punto a margine di una conferenza stampa in Palazzo Vecchio, tracciando una possibile rotta rispetto a un ulteriore giro di vite ai minimarket nell’ottica anti degrado e anti balordi. Anche alla luce del Cosp di ieri in prefettura. Una mossa che quindi porterebbe a ritoccare l’ordinanza del Comune che impone la chiusura alle 21 ai minimarket presenti nelle strade più problematiche della città. Su questo punto, quindi, Giorgio segnala come i controlli "siano serrati. Nell’ultima settimana abbiamo sanzionato più volte diversi esercizi che hanno provato a fare i furbi, facendo finta di chiudere per poi riaprire. Tra la municipale e le forze dell’ordine, infatti, ci sono più controlli nella stessa notte".

"I servizi della Polizia di Stato sulle tramvie partiti a

Firenze qualche giorno fa - ha spiegato Giorgio, ancora non fanno parte della cosiddetta ‘polmetro’. Sono servizi in più, molto importanti e che chiedevamo da tempo. Nei prossimi giorni, inoltre, così come abbiamo discusso oggi al Cosp, partirà anche il servizio degli steward del Comune".