L'ultima truffa acchiappa turisti: in centro ritorna il “gioco delle tre carte”

Firenze, 12 luglio 2023 - Il centro storico fiorentino sfoggia una delle ultime attrazioni del momento: il gioco delle tre carte, una delle truffe più antiche di sempre, famosa a Napoli e arrivata da alcune settimane anche a Firenze, in via dei Calzaiuoli, nei pressi della chiesa di Orsanmichele, o in via de' Tosinghi. A denunciarla sono le guide turistiche fiorentine costrette tutti i giorni a uno slalom infernale per schivare e tenere lontani i propri clienti dalle varie insidie.

L'ultima trappola acchiappa turisti fiorentina è messa in scena da bande di cinque componenti che allestiscono la propria postazione a terra, su un panno in velluto, con tre piccole scatole di cartone e una pallina in gommapiuma, pronti per iniziare a giocare.

Il copione è sotto gli occhi di tutti: mentre i complici del responsabile del banco fanno finta di scommettere, e soprattutto di vincere, delle belle somme di denaro, per far abboccare qualche passante o turista in transito, due pali controllano che non arrivino le forze dell'ordine. Così gli incauti visitatori, allettati dalla possibilità di fare soldi facili, si avvicinano e scommettono ma puntualmente perdono. Un’organizzazione perfetta, con ruoli precisi e degni di un’affiatata banda. I teatranti però non sono sfuggiti agli occhi vigili delle guide turistiche fiorentine che prima di ogni tour mettono in guardia i propri clienti. "Sia io che i miei colleghi, nelle ultime settimane, abbiamo visto più volte le bande in azione. Purtroppo, a volte, ci sono sia italiani che stranieri che ci cascano. Noi, i nostri clienti, cerchiamo sempre di metterli in guardia ma i tranelli dove inciampare, in centro, sono diversi" sottolinea Marco Verzì, presidente Federagit Confesercenti Firenze che la città la conosce come le sue tasche. La base operativa dei maestri delle tre carte è via dei Calzaiuoli, nei pressi della chiesa di Orsanmichele o all'angolo con via de' Tosinghi, dove quotidianamente passano fiumi di comitive. "Purtroppo non sono le uniche trappole per turisti, tre sono le cose che ricordiamo ogni volta prima di partire con un tour: occhi alle tre carte, ai finti regali a cui segue sempre la richiesta di denaro e ai venditori di stampe che posizionano i propri articoli proprio per essere pestati: per il danno poi pretendono un risarcimento - conclude Verzì. Questa non è una bella immagine che diamo della nostra Firenze".