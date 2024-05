Gioco La fortuna bacia la città: "Vinti 200mila euro e una casa"

La fortuna ha baciato un cittadino di Sesto Fiorentino: ha vinto 160 mila euro più una casa a sua scelta. Il fortunato ha centrato un 5 nel gioco VinciCasa, la formula di Win for Life di Sisal che mette in palio oltre a soldi anche la possibilità di acquistare, appunto, una casa in qualsiasi parte d’Italia. La schedina è stata giocata al punto di vendita dell’edicola Camporella di viale Primo Maggio. La combinazione vincente composta dalla cinquina 7, 20, 24, 37, 40 permette al fortunato vincitore, spiega Agimeg, di aggiudicarsi un montepremi da 500 mila euro lordi, che subiscono una tassazione del 20%. Non sono tutti liquidi: 200 mila lordi, dunque 160 mila, saranno pagati entro 60 giorni tramite bonifico. Il restante 60%, ossia 300 mila euro lordi, quindi 240 mila euro, verranno erogati per l’acquisto di una casa. Il vincitore ha due anni di tempo per poterne comprare una (o più di una, dipende da quanto costano) di suo gradimento non per forza in zona, ma comunque sul territorio nazionale, ovunque abbia voglia di prendere casa. Solo così potrà ottenere la restante cifra vinta. Ma deve affrettarsi: l’appartamento deve essere scelto e comprato entro 24 mesi dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del concorso numero 146 con estrazione del 25 maggio per acquistare la casa. Dalla nascita del gioco VinciCasa, sono 204 i premi assegnati; è il primo vinto a Sesto,