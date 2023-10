Giochi Inclusivi a Campi: Il Gorinello è per Tutti

Inaugurato domenica pomeriggio il parco giochi inclusivo pensato e voluto dal circolo Mcl Il Gorinello di San Piero a Ponti. Il frutto di un lavoro di squadra iniziato un anno fa e che ha coinvolto aziende, il Credito Cooperativo, associazioni, fra cui la Misericordia di Campi Bisenzio, semplici cittadini, tutti uniti per raggiungere l’obiettivo. Un traguardo sottolineato con soddisfazione dal parroco don Gabriele Pratesi, dagli assessori del Comune di Campi, Lorenzo Ballerini, e del Comune di Signa, Marinella Fossi, mentre a fare gli onori di casa è stato il presidente del circolo, Stefano Pagani: "Quello che vediamo – ha detto - non è un punto di arrivo, ma di partenza. In una logica di inclusività per tutti i bambini e in uno spazio aperto, dove si respira un modo di vivere diverso. Ed essere riusciti a tagliare tutti insieme questo traguardo è un ulteriore elemento che dà valore al nostro progetto".

P.F.N.