Giochi, cibo e musica. A villa il Palagio la Misericordia in festa

E’ tutto pronto per l’edizione 2024 della festa della Misericordia di Campi che si svolgerà come di consueto nel parco di Villa Il Palagio. Con una parte del ricavato che contribuirà all’acquisto dell’ambulanza neonatale. Finalmente pronto il programma di uno degli appuntamenti più attesi nel mese di settembre. Un programma dove il food, dal 31 agosto all’8 settembre, reciterà un ruolo di primo piano con le specialità gastronomiche del territorio da provare come, per esempio, la pecora. Già aperte le prenotazioni ai tavoli, possibili al numero di telefono 335 1083272 (anche via WhatsApp) o tramite il sito Internet www.tavoli.misecampi.it.

"Un evento – spiega il Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani – che rappresenta per l’associazione un bel momento di aggregazione fra i tanti confratelli che preparano, da tempo, una settimana sì impegnativa, ma da vivere come un servizio a favore degli altri, così come facciamo durante tutto l’anno". Con il passare del tempo, infatti, la festa ha sempre registrato un numero maggiore di presenze, grazie a un servizio all’altezza della situazione e con tante iniziative in programma: musica di qualità, il torneo di Burraco oltre naturalmente alla serata dedicata alla festa della rificolona, uno dei momenti più attesi da tutta Campi. La data è quella del 7 settembre con ritrovo in piazza Dante da dove, alle 21, partirà la sfilata delle rificolone dei bambini e il grande carro allestito dalla Misericordia con arrivo a Villa Il Palagio dove saranno premiate le rificolone artigianali più belle.

Pier Francesco Nesti