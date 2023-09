Gioca e batte la testa Paura per una bambina

SAN POLO

Attimi di paura ieri a San Polo per una bambina di tre anni che, caduta dalla sedia, ha sbattuto violentemente la testa a terra. Erano le 14,50 quando i nonni – la piccola era in casa loro – hanno visto la nipotina cadere. Comprensibilmente spaventati, la prima telefonata che hanno fatto è stata al 118, la seconda ai genitori che si sono precipitati.

Immediato l’intervento di Pegaso, poi sono arrivati anche il babbo, la mamma e un’ambulanza. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale di Greve per aprire il campo sportivo, che peraltro si trova a poca distanza dall’abitazione dei nonni, dove è stato fatto atterrare l’elicottero. Codice rosso, è stato indicato dai soccorritori, considerato il violento colpo alla testa e il primo stato d’incoscienza. Poi, fortunatamente, la piccola ha iniziato a riprendersi, a muovere le mani e a reagire. Partita in elicottero è stata rapidamente portata e ricoverata al pronto soccorso del Meyer, dove si trova ancora in osservazione. Non è in pericolo di vita.

La famiglia è molto conosciuta nella frazione e a Greve in Chianti, e la notizia ha fatto velocemente il giro della zona, facendo stare in apprensione e con il cuore in gola molti abitanti di San Polo dove l’andirivieni di sirene e elicottero non è passato inosservato. In serata, poi, quando ha iniziato a circolare le notizia che la bimba non era in pericolo di vita, la tensione ha iniziato a scemare.