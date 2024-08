Giardino di piazza Moro, nuova vita. Le cure affidate a un cittadino

In gergo si chiama “Patto di sussidiarietà“, nella pratica è la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni urbani comuni.

Per la prima volta il giardino pubblico di piazza Aldo Moro a Campi sarà curato da un cittadino che si occuperà delle piante, dei piccoli lavori di manutenzione e soprattutto sarà un volto amico.

Filippo Montanaro, conosciuto da tanti campigiani come “Pippo“, è un pensionato e in passato si è occupato dello storico parco “Iqbal“ in via Orly, nel cuore di Campi. Quel parco (oggi in attesa di riqualificazione) era un piccolo polmone verde, frequentato da bambini, genitori e anziani e lì si svolgeva in estate anche Luglio Bambino. Poi c’è stato il declino, sino alla chiusura e l’anno scorso si sono aggiunti pure i danni dell’alluvione. Filippo Montanaro ha avanzato questa proposta al Comune di Campi Bisenzio, data la sua passione per il verde ed è stata accolta. Il patto sarà supportato da una polizza assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, oltre alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale, necessari e obbligatori per alcune attività. Determinati interventi verranno chiaramente svolti dagli operai del Comune o da ditte specializzate. Il patto sarà valido sino al 31 dicembre. La presenza di Filippo al giardino oltre a rappresentare un volto familiare per i cittadini, rappresenterà anche un “occhio“ attento sui comportamenti scorretti, un deterrente per atti vandalici o furti che talvolta si sono consumati.

Il giardino di piazza Aldo Moro è molto frequentato sia la mattina sia il pomeriggio, dotato di giochi per bambini. Filippo Montanaro sarà quindi accolto con gioia e per il giardino sarà l’inizio di una nuova storia.