"Giardini diffusi 2023", la natura si fa toccare E’ la festa dei tulipani

La pianta di un antico tempio etrusco realizzata con ben 35mila tulipani. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con "Wander and pick giardini diffusi": oggi, dalle 15,30, il Giardino del Bardo in via Gramsci accoglierà i visitatori che vorranno passeggiare tra i camminamenti fioriti e raccogliere - a fronte di una donazione libera - qualche fiore. Il giardino fiorito resterà aperto tutti i giorni dalle 10,30 alle 19 per circa tre settimane. Promossa e realizzata dall’associazione Tribù della Terra con la collaborazione del Comune di Sesto, Wander and Pick ha come obiettivo la valorizzazione dei giardini e delle aree pubbliche, con particolare riguardo per i luoghi storici. "Quest’anno – spiega Alessandra Benati, coordinatrice dell’iniziativa - abbiamo concentrato il nostro interesse su alcune varietà antiche come i tulipani con i petali a freccia, una vecchia varietà della Persia: abbiamo notato che i visitatori erano attratti maggiormente da quelle varietà inedite non classiche".