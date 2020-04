Firenze, 25 aprile 2020 - "Gli esami di maturità e di terza media siano fatti sui banchi di scuola. Penso che sia questo il percorso giusto da portare avanti e mi auspico anche che i maturandi e i ragazzi delle terze medie possano tornare sui banchi di scuola almeno gli ultimi giorni che chiudono per loro un ciclo di vita e di studio importante. Se fossero solo loro a rientrare ci sarebbero infatti tutte le condizioni per poter seguire le lezioni a distanza di sicurezza, così come le distanze e tutte le cautele potrebbero essere prese per le prove finali. Ci sono aule e palestre a disposizione di ragazzi e insegnati e tutto quanto costituirebbe un bel banco di prova per un eventuale riapertura a settembre".

Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani. "La didattica a distanza si sta rivelando una grande risorsa, che ha evidenziato l'importanza di internet per tutti cone diritto imprescindibile per il futuro dei toscani - sottolinea Giani - Ma altra cosa sono i rapporti umani, perché essi stessi fanno parte dell'insegnamento che la scuola ha il dovere di dare ai ragazzi". "Le nuove generazioni hanno risposto a questa pandemia con senso di responsabilità e uno spirito di adattamento a molti di noi sconosciuto, adesso si meritano tutto l'impegno delle istituzioni affinché sia loro garantita la possibilità di concludere un ciclo importante della loro vita nella migliore maniera possibile", conclude Giani.