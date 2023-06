Giada tutto cuore Prima l’Ucraina ora gli alluvionati

Dopo essersi mobilitata per l’Ucraina, adesso è pronta a portare gli aiuti agli alluvionati dell’Emilia Romagna. Giada Fabeni, 30 anni, di Sant’Angelo a Lecore, in pochissimi giorni è riuscita a organizzare una raccolta di materiali e domenica 4 giugno consegnerà tutto direttamente sul posto. "Il tutto è partito, ancora una volta, tramite la mia pagina facebook ‘Aiutiamo ad aiutare’ – racconta la dipendente dell’Asl e mamma di un bimbo – e come l’anno scorso in tantissimi hanno risposto all’appello". Da ogni parte d’Italia sono scattate le donazioni "facendo arrivare il materiale direttamente a casa mia" aggiunge la giovane donna che domenica si dirigerà a Faenza per consegnare i materiali e dare una mano visto che "siamo circa 14 persone, oltre al furgone con le donazioni". In Emilia Romagna, la campigiana porterà stivali, pale e altro materiale che in quelle zone è diventato introvabile. "La mobilitazione però non si conclude con questo viaggio: domenica sarà il primo di altri visto che sono in contatto con le amministrazioni di quelle zone e la situazione è ancora molto critica" racconta Giada, invitando tutti a continuare con la solidarietà consultando la sua pagina facebook.

Via Pratese

chiusa per lavori

Per permettere il ripristino della sede stradale, saranno effettuati dei lavori in via Pratese, che prevedono l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da un semaforo, nel tratto compreso tra il civico 6 e il civico 132 nel Comune di Campi. Tali lavori inizieranno lunedì 5 giugno e andranno avanti fino al 9 giugno, con orario 9-19.