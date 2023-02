Genitori e insegnanti ai fornelli Per preparare i pasti della mensa

Cooking class per la commissione mense scolastiche. Due laboratori pomeridiani con la partecipazione di 30 membri al centro cottura di via Allende. Tutti ai fornelli assieme al personale Cirfood e del Comune per preparare pici al ragù di lenticchie, sformato di patate e ricotta, crocchette di ceci con salsa agrodolce; presente anche l’assessora Palomba. Genitori, insegnanti e operatori delle scuole che fanno parte della commissione mensa, si sono messi alla prova ai fornelli del centro di via Allende, per sperimentare la preparazione di tre piatti del menù destinati alle scuole. "Un’esperienza importante – ha detto l’assessore all’Istruzione, Ivana Palomba – che ha portato i partecipanti a comprendere il lavoro dietro alla preparazione dei pasti serviti ogni giorno nelle mense scolastiche. Genitori, insegnanti e operatori hanno cucinato i piatti seguendo le stesse identiche ricette che al mattino vengono preparate per i loro figli e alunni; è stato scelto un approccio concreto che è il miglior sistema per la conoscenza reciproca, e per verificare direttamente la complessità, l’impegno e l’attenzione richiesti per questo servizio".