Furto aggravato a San Piero a Ponti: ladri sorpresi a smurare cassaforte

Ladri in manette in via Pistoiese, al confine fra Signa e Campi Bisenzio. Domenica mattina, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Signa e della Stazione San Piero a Ponti hanno colto sul fatto un 59enne e un 46enne, entrambi di nazionalità cinese, accusati di furto aggravato in abitazione in concorso. Sono stati alcuni cittadini della zona a segnalare rumori e movimenti sospetti provenienti da un terratetto lungo la strada, in un’area che in questi giorni era già stata oggetto di altri furti e che proprio per questo ha visto aumentare i controlli.

Gli uomini dell’Arma sono quindi intervenuti subito sul posto bloccando i due soggetti mentre, con un martello a percussione, stavano asportando una cassaforte a muro dalla camera da letto del proprietario. I malviventi, approfittando dell’assenza dei padroni di casa, anche loro di nazionalità cinese, si erano introdotti nella casa forzando una finestra del piano terra. Sottoposti a perquisizione sono stati trovati in possesso di gioielli in oro e di denaro contante, presi poco prima rovistando nei mobili di casa. Gli arrestati sono stati portati in caserma e identificati: il 59enne è risultato essere già noto alle forze di polizia per precedenti specifici, mentre il 46enne non è pregiudicato. I due sono stati infine arrestati e trattenuti nelle camere di sicurezza della stazione carabinieri di Signa fino a ieri mattina, quando è arrivata la convalida dell’arresto ed è scattata la custodia cautelare in carcere.