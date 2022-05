Firenze, ruba in casa della sorella: arrestato 44enne

Firenze, 21 maggio 2022 - Ha rubato nell'abitazione della sorella, arrestato 44enne albanese. I carabinieri della stazione di Rufina (Firenze) hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo, peraltro già in carcere a Vicenza per altra causa.

I militari hanno ricostruito l'episodio del furto avvenuto lo scorso Capodanno. Secondo l'ipotesi del giudice, l'uomo si sarebbe introdotto nella casa della sorella, assente da alcuni giorni, forzando una finestra per entrare e avrebbe rubato vari monili e le chiavi di una macchina, a bordo della quale si sarebbe allontanato per far rientro in Veneto, regione in cui si era trasferito da tempo.

L'immediato allarme del proprietario di casa ha permesso ai carabinieri di rintracciare subito il fuggitivo lungo l'autostrada A1 alla guida dell'auto rubata, all'interno della macchina è stata rinvenuta anche la refurtiva sottratta. Da ulteriori indagini della scientifica eseguite sul luogo del furto, sono state ritrovate alcune tracce ematiche che hanno portato a inchiodare il 44enne definitivamente. L'uomo è stato accusato di furto aggravato in abitazione.