Mr 99 centesimi e il record di furti subiti: "Sono sempre le stesse persone"

Firenze, 26 luglio 2023 – "La mia merce va a ruba" preferisce sdrammatizzare così Santo Tallarita, il titolare di cinque punti vendita della catena 99 cent, al quale ogni giorno vengono portati via circa 500 articoli dagli scaffali. Uno dei negozianti più visitati dai ladri in Italia la cui storia, raccontata da La Nazione, sta facendo infuriare tutta Italia.

Cinquecento articoli, anche se a 99 centesimi l'uno, sono tanti. "E molto probabilmente sono di più. Nei nostri punti vendita entrano migliaia di persone, impossibile individuarli tutti i delinquenti. Quando parlo di 500 articoli rubati mi riferisco solo a quelli più evidenti". Alla fine dell'anno è un grosso danno economico. "Le do alcuni numeri: in un mese gli articoli rubati sono 15mila, in 12 mesi 180mila. Chiaramente non posso perdere ore di tempo per denunciarli tutti e quindi in fondo all'anno su questa merce ci pago anche le tasse. Che dire, oltre al danno anche la beffa". Nonostante la videosorveglianza, i furti non diminuiscono. "Dal 2001, quando ho aperto il primo punto vendita in via degli Orti Oricellari, la situazione è peggiorata. Quello che mi fa rabbia è che sono sempre le stesse persone, a volte anche se arrestati dalle forze dell’ordine poche ore dopo sono di nuovo fuori a delinquere".

Quali sono i prodotti più gettonati? "Una volta mi hanno portato via 450 penne, un'altra 100 accendini. Ma anche lattine e bottigliette d'acqua. E' chiaro che dietro potrebbe anche celarsi un reato di ricettazione: rubano da me per rivendere ad altri".

Chi sono i ladri di prodotti a 99 centesimi? "Soprattutto stranieri, tante persone in evidente stato di agitazione ma anche studenti o uomini e donne ben vestiti".

Quali sono le attività più visitate dai malviventi? "Il negozio più bersagliato è quello di via degli Orti Oricellari, subito dopo piazza Salvemini, via Nazionale e infine seguono a ruota via dei Ginori e via de’ Conti".

Secondo lei qual è il vero problema? "La legge, non è possibile che siano sempre le stesse persone a delinquere e che nessuno riesca a fare niente. Dalle istituzioni mi aspetto risposte, siamo veramente stanchi. E non parlo solo per me ma anche per tutti i miei colleghi".