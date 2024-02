Furgone per la Caritas. Aperta la sottoscrizione

"Unisciti a questo viaggio e fai qualche chilometro insieme a noi". È l’appello che la Fondazione Solidarietà Caritas rivolge ai fiorentini: l’obiettivo è aiutare l’Ente a sostenere il lavoro invisibile di tanti operatori e mezzi che si impegnano ogni giorno per il recupero alimentare e per distribuire i pasti alle mense e alle strutture di accoglienza sul territorio di Firenze e provincia. I mezzi ogni anno percorrono infatti migliaia di chilometri per garantire pasti caldi alle persone fragili e l’esigenza più urgente è quella di sostituire un veicolo, ormai inadeguato. I veicoli inoltre vengono usati anche per recuperare cibi non consumati o invenduti, seguendo l’impegno quotidiano della Fondazione nella lotta contro lo spreco alimentare.

Chi vuole, individualmente o come azienda, può contribuire con una donazione sul sitohttps://www.fondazionesolidarietacaritas.it/lamensacheviaggia/