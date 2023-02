Furgone della polizia penitenziaria si ribalta e finisce in un fosso Quattro feriti nell’incidente

Un incidente stradale tra un furgone della polizia penitenziaria che trasportava alcuni detenuti verso Firenze e un’auto è avvenuto ieri prima delle 8 sulla statale dell’Abetone e del Brennero tra San Giuliano Terme (Pisa) e Pisa. Nello scontro ci sono stati quattro feriti trasferiti in codice giallo all’ospedale di Pisa. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati la strada statale è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora. È stato un sorpasso azzardato a causare l’incidente: lo ha reso noto la polizia municipale, spiegando che l’auto dopo aver sorpassato il furgone della polizia penitenziaria è "repentinamente rientrata nella corsia agganciandolo e trascinandolo in un fosso".