San Giovanni, i fuochi sfidano il meteo e illuminano il cielo di Firenze

Firenze, 24 giugno 2024 – Fochi di San Giovanni con suspence quest’anno, con l’incognita maltempo che fino a metà pomeriggio ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Poi l’annuncio che lo spettacolo ci sarebbe stato comunque e, sfidando qualche gocciolina di pioggia che comunque non ha mancato di farsi sentire, le luci benauguranti hanno illuminato il cielo di Firenze (video).

Una giornata davvero particolare per la città, che quest’anno celebra il suo santo patrono nel giorno in cui Firenze ha un nuovo sindaco (Sara Funaro) e un nuovo arcivescovo (monsignor Gherardo Gambelli).

In tanti si sono ritrovati come da tradizione anche se non si è vista la folla dell’anno scorso. Certo, fra il meteo e la concomitante partita dell’Italia c’erano delle distrazioni. I viali, per esempio, all’inizio dello spettacolo pirotecnico erano piuttosto liberi; piazza Beccaria, di solito presa d’assalto, era abbastanza sguarnita, ma sui lungarni non mancavano tanti fiorentini e tanti turisti a godersi lo show.