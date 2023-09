Fuochi d’artificio a Sesto: Stop alle auto dall'Oliveta

Parco dell’Oliveta chiuso dalle 17 di oggi alle 1 di domani, o fino al termine dell’iniziativa, per consentire di effettuare in sicurezza i fuochi di artificio. In questo arco di tempo divieti di sosta e transito in viale della Repubblica (tra rotatoria di viale I Maggio e via I Settembre), in via Veronelli, in viale I Maggio (tra via Manin e via Cavour), in via Cavour (tra via delle Forbici e via Cafiero), in via Meucci, in via Fibonacci (tra viale I Maggio e via Bencini), in via De Sancris (tra viale I Maggio e via Bencini), in via Matteotti (tra via I Settembre e via delle Forbici, esclusici i veicoli a due e tre ruote. Chiuse al traffico anche via XXIV Settembre e via Spinelli. Domani, invece, resterà chiusa al traffico per lavori via Gramsci (tra l’uscita del parcheggio e via Volta), con senso unico verso Firenze, tra l’uscita del parcheggio del centro e via Matteotti, mentre viale Michelangelo (tra via Brunelleschi e via Gramsci) sarà percorribile in direzione monte-valle.