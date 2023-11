Funghi pericolosi. Al via i corsi per riconoscerli

PONTASSIEVE

Riparte in Valdisieve l’attività d’informazione sui funghi, con l’obiettivo di evitare intossicazioni per la troppa fretta di raccoglierli. Organizzata dall’associazione Il Paese sulla collina e dall’esperta Mara Fiesolani, a breve saranno avviati corsi propedeutici ad un corretto comportamento da tenere nell’ambiente ed al riconoscimento delle specie fungine, sempre con attenzione alla salute. I corsi avranno inizio già dal prossimo 7 novembre. Per informazionirivolgersi al numero dell’associazione 3200708287. I corsi sono gratuiti, hanno una durata di sei ore e sono divisi in tre incontri di due ore ciascuno. Ad ogni corso potranno partecipare fino ad un massimo di trenta persone, con temi come la riduzione degli infortuni durante la ricerca dei funghi e dei casi d’intossicazione dovuti al consumo di funghi. I temi trattati riguarderanno il comportamento nei boschi, il consumo dei funghi, il riconoscimento dei principali funghi commestibili ed i loro sosia tossici, oltre alle normative.

L.B.