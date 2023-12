Fuga di gas in strada: arrivano i vigili del fuoco

Firenze, 18 dicembre 2023 – Fuga di gas in via Chiantigiana, zona Ugolino nel comune di Greve in Chianti. E’ accaduto questa mattina poco prima delle 11. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano. Secondo le prime informazioni la fuga di gas è dovuta alla rottura di una tubazione di gas metano durante alcuni lavori stradali. I vigili del fuoco sul posto per garantire la sicurezza in attesa della riparazione da parte della ditta specializzata.