Fuga di gas durante i lavori in via dell’Olmo. Paura e disagi, tutto sotto controllo dopo un’ora

Fuga di gas, ieri mattina, in via dell’Olmo. La perdita, causata da lavori in corso, si è verificata intorno alle 9,10 nel battutissimo tratto nell’area della circonvallazione Nord. Dopo l’allarme sono arrivati sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, che hanno preso i primi provvedimenti per mettere in sicurezza la zona. In particolare, è stata delimitata la porzione in cui si è verificata la fuga e sono state temporaneamente evacuate alcune persone che erano presenti ed alcune attività commerciali che si trovano nelle immediate vicinanze.

Il tutto, nella comprensibile concitazione dell’episodio in atto, con l’obiettivo di evitare qualsiasi rischio rispetto alla situazione che si era originata. Sul posto è stato anche richiesto l’intervento del personale tecnico del gestore, Centria, per l’intercettazione e la riparazione della tubazione interessata. Intorno alle 10,40, dopo le necessarie opere messe in atto dal personale competente, la situazione era già comunque sotto controllo. In via dell’Olmo è stata dirottata anche la polizia municipale di Sesto che si è occupata della gestione della viabilità e di incanalare su altre direttrici i mezzi in arrivo: la strada infatti è stata chiusa e riaperta solo a intervento concluso.

S.N.