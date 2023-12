Frugando "Nel cassetto di Riccardo Marasco". Omaggio al menestrello toscano al Six Bars Jail

Il 18 dicembre 2015 ci lasciava Riccardo Marasco. Come ogni anno il Six Bars Jail, Folk Club della Sms Serpiolle (via delle Masse) domani sera (ore 21,30) ricorda una delle figure più amate e rappresentative della cultura musicale toscana. Il musicista fiorentino si era esibito a Serpiolle nel 2011 e 2012 lasciando di quelle due serate memorabil, ricordi indelebili fatti di risate, virtuosismi musicali e canzoni: "Quando muore un cantastorie, quando se ne va il più grande e amato cantore e ricercatore toscano della musica popolare, che ne è delle sue storie? Gli restituiscono il favore: saranno proprio loro d’ora in poi a raccontarlo". Si rinnova, così, l’evento organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Musicanti del Piccolo Borgo. Quest’anno si chiama "…nel cassetto di Riccardo Marasco" e vede protagonisti Silvio Trotta, storico musicista di Marasco con mandoloncello, chitarra battente e mandolino, Massimiliano Giuntini alla voce e chitarra, Alessandro Bruni alla chitarra, Marna Fumarola al violino e tanti altri ospiti proporre i cavalli di battaglia del mattatore, ma anche brani inediti, che erano rimasti sinora chiusi in un cassetto.