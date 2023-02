Frecce Tricolori a Firenze, le prove: attesa per lo show di domenica

Per approfondire:

Firenze, 11 febbraio 2023 – Naso all’insu per fiorentini e turisti nella mattina di sabato 11 febbraio: ci sono state infatti le prove delle Frecce Tricolori.

Frecce Tricolori: quando passano e dove vederle

La Pattuglia Acrobatica infatti renderà omaggio al grande regista Franco Zeffirelli domenica, nella giornata che sarà dedicata interamente all’illustro fiorentino, con incontri, mostre e l’intitolazione del Belvedere di piazzale Michelangelo.

E’ proprio durante questa cerimonia, alle 10.30, che le Frecce Tricolori passeranno su Firenze e disegneranno, proprio sopra l’Arno, il classico tricolore. Un momento di grande emozione che l’Aeronautica regala alla città e alla memoria di Zeffirelli.

Come per ogni spettacolo le Frecce Tricolori eseguono un sopralluogo nei cieli. E così intorno alle 11 gli aerei sono comparsi sulla città. Hanno disegnato in cielo una scia bianca, mentre nella giornata di domenica appunto sarà il tricolore a solcare i cieli fiorentini.

Grande attesa dunque in città. L’occasione sarà perfetta, per gli amanti della fotografia, di qualche scatto suggestivo.