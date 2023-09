I divi e le dive di Franco Zeffirelli in mostra a Capri

Firenze, 15 settembre 2023 – I divi e le dive di Zeffirelli sono in mostra a Capri grazie alla terza edizione del Festival internazionale di Capri "Il Canto delle sirene", la cui direzione artistica è affidata all'attore e regista Geppy Gleijeses. Una rassegna articolata che si è aperta, appunto, con la mostra fotografica dedicata al Maestro Franco Zeffirelli in occasione del centenario della nascita, dal titolo "I divi e le dive di Zeffirelli", mostra nata grazie alla collaborazione con la Fondazione Zeffirelli, che visibile fino al 24 settembre al Chiostro Piccolo della Certosa di San Giacomo nella bellissima isola a un passo dalla 'sua' Positano.

Sono pochi i registi della storia del cinema a essersi meritati il titolo di “Maestro”, in questa stretta cerchia un posto di assoluto riguardo spetta, appunto, al fiorentinissimo Franco Zeffirelli ( Firenze, 12 febbraio 1923 – Roma, 15 giugno 2019) , indimenticabile poeta della settima arte e del teatro che durante tutta la sua carriera ha costantemente onorato la cultura italiana - sia alta che popolare - in tutto il mondo.

L’esposizione esclusiva propone una selezione di iconiche fotografie custodite nell’Archivio Zeffirelli, curato personalmente dal suo presidente e alter ego da tutta la vita, Pippo Zeffirelli, che ritraggono alcune tra le più famose star italiane e internazionali con cui il regista ha lavorato nel corso della sua carriera artistica nel cinema, nel teatro di prosa e nell’opera.

Tra gli scatti in mostra, il volto di Anna Magnani ne "La lupa" del 1965, nella foto di Michelangelo Durazzo, quello di Carla Fracci in "Aida" al Teatro di Busseto, Claudia Cardinale in "Gesù di Nazareth", Glenn Close in "Hamlet". E poi ancora la meravigliosa Liz Taylor protagonista nel 1967 de "La bisbetica domata", Enrico Maria Salerno in scena per i "Sei personaggi in cerca d’autore", Leonard Bernstein, Tom Cruise, Jeremy Irons: tutti in fila come per un omaggio e una festa.

Il percorso espositivo dedica un particolare tributo all’immortale Maria Callas, una delle più famose muse di Zeffirelli con una fotografia insieme al regista e duesul set de "La Traviata" (1958) e della "Tosca" (1964), in cui Zeffirelli diresse la straordinaria cantante lirica, firmandone anche scene e costumi. Tutto il materiale proviene da questa collezione unica al mondo, l'ultima fatica del Maestro, che ospita a Firenze oltre 250 opere da lui firmate, tra bozzetti di scena, disegni e figurini di costumi.

Ospite d'onore l'attore Robert Powell, indimenticabile Gesù di Nazareth dell'omonimo sceneggiato degli anni '70, diretto sempre dal Maestro Zeffirelli per la Rai.