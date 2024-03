Frana a Tavarnuzze, massi minacciano una palazzina. Evacuate quattro famiglie

Impruneta (Firenze), 27 marzo 2024 – Una frana di importanti dimensioni ha minacciato una palazzina in località Tavarnuzze, nel comune di Impruneta. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti intorno alle 18,50 di oggi, 27 marzo.

Il movimento franoso di una parete rocciosa, con la caduta di alcune pietre di dimensioni importanti, ha sfiorato una palazzina composta da tre piani fuori terra e una composta da due livelli. In via precauzionale i vigili del fuoco hanno evacuato quattro famiglie per un totale di undici persone. Sono in corso le valutazioni dello scenario con il funzionario.