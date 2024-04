Fortis, salvezza certa Signa al cardiopalma

In Eccellenza, le gare del girone A non si sono disputate per onorare la memoria di Mattia Giani del Castelfiorentino deceduto domenica scorsa per un malore. Mercoledì allo stadio Bozzi delle Due Strade si giocherà il recupero fra il Lanciotto Campi e Castelfiorentino. Invece, si sono giocate le partite del girone B. Questi i risultati.

Sinalunghese-Signa 1-1. Il Signa al 92’ evita la sconfitta grazie al gol di Lorenzo Tempesti (che sale a 13 gol nella graduatoria marcatori) ma scivola al terzo posto in classifica. Il gol dei senesi è di Bardelli.

Pontassieve-Scandicci 0-3. Lo Scandicci di Ventrice con il successo sul campo del fanalino Pontassieve mantiene il 2° posto che è a rischio in quanto domenica riposerà. Le reti: Grillo (43’), Poli al 64’ e al 92’ Del Pela che sale a 21 gol nella classifica marcatori.

Asta-Rondinella 2-4. Con l’ultima trasferta la Rondine spicca il volo verso la salvezza matematica al termine di una gara eccellente. Grande prova di carattere deli biancorossi che dopo il 2-2, al 93’ con Antongiovanni e al 95’ con Ferrmaca siglano il trionfo. Dopo i gol di Discepolo e Dieme, per la Rondinella aveva segnato Cragno e Fantechi.

Fortis-Castiglionese 2-1. L’attesa non è stata delusa: dopo il vantaggio di Landini (5’) gli ospiti con Minocci (44’) rimettevano tutto in discussione. Ma all’82’ la rete di Serotti manda la Fortis in Paradiso. Salvezza matematica.

Firenze Ovest-Baldaccio Bruni 1-0. Con tanto cuore e testa, il Firenze Ovest conquista la vittoria che cercava da tempo. Al gol di Marghi (4’), la Baldaccio nonostante vari tentativi si è dovuta arrendere.

Lastrigiana-Audax Rufina 0-0. Tanto gioco ma niente gol. L’unica occasione l’ha sprecata la Rufina con Di Vico. Per entrambe si profilano i play out.

Terranuova Traiana-Colligiana 2-1 Il gol di Cioce e l’autorete di De Vitis mantengono gli aretini al 2° posto. Il pareggio è di Mugnai.

Siena-V.Mazzola 3-0. La capolista Siena segna un tris con Galligani Masini e Lollo.

Giovanni Puleri