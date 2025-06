Fornaci storiche contro il sindaco: "Tutelare la nostra produzione"

Le sette fornaci storiche di Impruneta riunite sotto il marchio CAT si dicono "indignate e amareggiate" per la presenza davanti al palazzo comunale, di manufatti in terracotta realizzati da produttori non imprunetini. "Lo riteniamo un atto di grave mancanza di rispetto verso la storia, la tradizione e il valore culturale ed economico che le nostre fornaci rappresentano". Il marchio Cat, ricordano, non è solo un simbolo, "ma uno strumento di tutela fondamentale per la nostra produzione, il nostro metodo di lavorazione, la nostra materia prima e il nome stesso di 'Impruneta'".

Il presidente del marchio, ricordano, è lo stesso sindaco Riccardo Lazzerini da cui, dicono, si ritengono offesi: "Negli anni abbiamo donato migliaia di euro di manufatti al Comune; a inizio mandato di Lazzerini, abbiamo regalato vasi da 80 centimetri, orci e anfore che ancora oggi adornano la piazza centrale e i Loggiati del Pellegrino. Successivamente sono stati acquistati altri vasi dall’amministrazione, da noi venduti a prezzo di costo senza alcun margine commerciale e per spirito di servizio, ma il lavoro deve essere riconosciuto e valorizzato, anche economicamente". Per protesta, hanno rimosso i loro manufatti in mostra per "Buongiorno Ceramica": "è una forma di dissenso civile e simbolico. Ci spiace per l’artista Travagli che li aveva usati per la sua installazione".

Lazzerini replica dicendosi "sorpreso": "Nei giorni scorsi, al telefono con ogni fornace, è stato raggiunto un accordo: da subito rimuoviamo i manufatti di fronte al municipio". Ma chiede anche "che le fornaci storiche rispettino gli impegni presi, mantenendo sia le opere donate sia quelle facenti parte dell’installazione di Travagli".

Manuela Plastina