Forbici, rasoio e amore: il barbiere aiuta i bisognosi

Ha quarant’anni e fa il parrucchiere in via Datini. Nel tempo libero , continua a fare il parrucchiere, ma stavolta senza chiedere un euro, a chi ha bisogno. E l’aiuto non si ferma qui, dona tutto quello che può essere necessario per chi arriva da lontano, senza nessun punto d’appoggio. Ma anche lui è arrivato da terra straniera: Mohamed è egiziano e con fatica, è diventato un commerciante amato e conosciuto da tutto il quartiere. "Lo scorso anno abbiamo fatto una raccolta di vestiti e scarpe per gli ucraini – racconta – Ora sono in Croce rossa e doniamo vestiti ai senzatetto e cucino pasti per loro, inoltre aiuto gli stranieri che hanno bisogno di traduzioni dall’arabo per fare pratiche. Poi faccio i capelli a chi non se lo può permettere in una struttura per ragazzi senza famiglia a Careggi e in una per profughi ucraini a Sorgane". Piano piano il suo aiuto dal quartiere si è espanto dal quartiere a mezza italia: "Sono stato ad aiutare senzatetto a Potenza, Milano, Roma, Napoli e altre città"

C.C.