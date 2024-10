Fondazione Mascarade. Poker di grande musica

Quattro appuntamenti all’insegna della grande musica per chiudere l’anno nel migliore dei modi. Sono quelli che propone la Fondazione Mascarade Opera che invita i fiorentini, e non solo, nella sede di Palazzo e giardino Corsini al Prato per ammirare il talento dei suoi artisti che daranno vita a un poker di eventi d’eccezione. Si comincia il 31 ottobre con ’Un patto diabolico. Una versione ridotta del Faust di Gounod’, i momenti più epici del capolavoro operistico francese in soli 90 minuti sotto la regia di Noa Naamat. Per proseguire, il 7 novembre, con ’Fuochi d’artificio e champagne’, recital di arie ed ensemble tra i più belli dell’opera. Il terzo appuntamento, quello del 21 novembre, è con ’Canzoni d’esperienza’, in cui gli artisti di fama mondiale Julia Lynch e James Platt sono protagonisti di un recital di arie da camera. Il 12 dicembre termina l’anno con ’È nato un bambino per noi’, celebrazione classica del Natale. Quest’ultimo concerto vedrà protagonisti gli artisti di Mascarade Opera: i cantanti d’opera solisti e il coro di musica sacra Vox Medicea in collaborazione con l’orchestra e il coro de I musici del Gran Principe, diretti da Samuele Lastrucci.

"Un programma di qualità in cui risaltano le peculiarità della Fondazione che si caratterizza per la capacità di valorizzare e formare talenti – ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presentando il programma insieme a Roger Granville, presidente di Mascarade –. E gli eventi in calendario ne sono un esempio: una stagione d’eccellenza in cui si vede lo sforzo di ricerca musicale e approfondimento che la Fondazione sta facendo. Penso a quello sulla musica ai tempi di Cosimo I dei Medici che propone questa Fondazione che opera da qualche anno nella realtà fiorentina, e che sempre di più si sta imponendo". "In queste occasioni, il pubblico potrà anche apprezzare l’eccezionale talento dei giovani professionisti che si stanno formando con noi e che in futuro saranno le stelle di uno dei più grandi contributi dell’Italia al mondo: l’opera lirica – spiega Roger Granville, presidente di Mascarade –. Il Palazzo Corsini al Prato rappresenta un patrimonio straordinario del mecenatismo fiorentino delle arti, che contribuisce a rendere le attività della nostra fondazione indispensabili e davvero uniche".

Maurizio Costanzo