Bernabò Bocca nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Firenze, 23 ottobre 2023 – Bernabò Bocca è stato eletto nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Succede a Luigi Salvadori. L’elezione è avvenuta nell’ambito del consiglio di amministrazione della Fondazione, che si è svolto in mattinata. Olivia Scaramuzzi è stata invece eletta all’unanimità vicepresidente.

''Auguri di buon lavoro a Bernabò Bocca – dice Giovanni Donzelli eletto oggi Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Siamo certi che la sua esperienza e le capacità manageriali, affiancate anche dall'esperienza istituzionale maturata in Senato, rappresenteranno il giusto equilibrio per dare ancora più forza ad un organismo così importante per la città di Firenze e non solo. Complimenti anche ad Olivia Scaramuzzi che lo affiancherà come vicepresidente''.