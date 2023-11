Fondazione Cr Firenze. Oltre 150 milioni per fragili e giovani

Prima seduta del cda per Bernabò Bocca, nuovo presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con all’ordine del giorno l’approvazione del Documento programmatico pluriennale 2024-2027 e del piano annuale per l’anno prossimo. Nel corso del suo intervento, lungamente applaudito, il presidente ha ricordato la missione dell’ente, ribadendo le principali linee operative, che vedono al primo posto l’impegno per i giovani, gli anziani e le persone fragili. Ma anche sostegno allo sviluppo del territorio, attraverso il finanziamento a quelle attività che hanno come obiettivo strategico la manutenzione, la conservazione e la realizzazione di infrastrutture durature per la comunità. E ancora interventi per la partecipazione alla cultura, intesa come motore di sviluppo, integrazione e coesione sociale, con occhio attento alle giovani generazioni, alla produzione artistica di eccellenza ed internazionale, alla valorizzazione delle principali istituzioni culturali fiorentine e del patrimonio storico-artistico, anche nell’ottica di un turismo sostenibile.

Bocca ha ringraziato poi il presidente uscente Luigi Salvadori, presente all’incontro, per il lavoro svolto in questi anni. Per questo programma di mandato, nei prossimi quattro anni saranno investiti 150 milioni, 37,5 all’anno, rispetto ai 30 milioni del precedente documento programmatico pluriennale.

Dopo l’approvazione all’unanimità da parte del Cda, Bernabò Bocca presenterà il piano alla città il 29 novembre al Teatro Niccolini.

O.Mu.