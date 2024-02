Folgor Calenzano, si vola. Il derby è del Reggello

Nel girone C di Prima categoria allungano in testa Folgor Calenzano e Jolo. La Folgor Calenzano batte 1-0 la Sancascianese con gol di Vastola nel finale di gara. Lo Jolo fa suo il derby pratese contro il Csl Prato per 1-0. Al terzo posto si trova il Cerbaia che è fermato sull’1-1 casalingo dalla Ginestra Fiorentina. Il primo tempo si era chiuso a reti inviolate, ma la Ginestra aveva sbagliato un rigore con Vargas al 45’, parato da Donzelli. Nella ripresa locali in vantaggio su autorete Ginestra, ma vengono ripresi all’ultimo minuto di gioco dal gol di Mazzuoli. Al quarto posto sale il Quarrata che ha battuto 4-1 lo Spartaco Banti Barberino. I marcatori: nel primo tempo Quarrata in vantaggio con Paolini al 17’, poi lo stesso Paolini fallisce un rigore; nel secondo tempo raddoppia Cortonesi su rigore. Barberino accorcia le distanze con Nencini e il Quarrata segna altre due reti con Maarous e Doumbia. Il Gambassi Terme non va oltre lo 0-0 casalingo con gli Amici Miei e perde il quarto posto. Negli altri risultati finisce con uno spettacolare 2-2 il derby fiorentino fra Castello e Novoli, con i padroni di casa del Castello che si fanno rimontare il doppio vantaggio del primo tempo. L’Albacarraia di mister Francesco Pugliese batte il Casale Fattoria per 1-0 con gol decisivo di Traversi nella ripresa. Il Barberino Tavarnelle trova il sorriso in una bella vittoria superando l’Isolotto 3-0. Decidono le reti al 26′ di Sarti, al 65′ di Mezzetti e al 90′ di Cubillos su rigore.

Nel girone D la capolista Cubino scatenata con risultato tennistico di 6-1 contro il San Clemente: doppiette di Chiesi e Schenone, gol di Masi e Filice, per il San Clemente rete della bandiera di Tonielli. Il Reggello, secondo in classifica, risponde battendo 4-1 col Vaggio Pian di Scò disputando una eccellente partita con reti di Giachi, Focardi, Tozzi e Violi; per il Vaggio accorcia Martini nel finale. Lo Sporting Arno sale al terzo posto vincendo con autorità 3-1 in trasferta a Rignano sull’Arno. Risultato a sorpresa sul campo dell’Incisa che viene superata in casa 2-0 da uno scatenato San Godenzo. Gli ospiti fanno sua la gara con doppietta di Camara nella ripresa. Giornata di grazia per l’Audace Galluzzo che prevale 5-1 sulla Castelnuovese e torna in corsa per i play off. Le reti del Galluzzo sono di Terzani, doppietta di Bargioni e gol di Leporatti e Vestri; per la Castelnuovese a segno Zamboni. Il Belmonte cade 2-0 sul campo del Levane che segna con Di Mella e Kuqi. Concludono il quadro delle partite due pareggi a reti inviolate fra Bibbiena-Chianti Nord e Pratovecchio-Casellina.

Francesco Querusti