"Foco Sapiens" all’Anconella. Tra storia e origine della vita

Spettacolo di manipolazione e dominazione del fuoco, in scena stasera alle 21 in Via Villamagna all’Anconella (Quartiere 3). La Compagnia La Baracca in "Foco Sapiens".

Per la rassegna Me.Mo. Storie di persone e parole a cura di Arca Azzurra. Dal buio dell’origine del mondo emergono due ominidi e due umani. I primi raccontano l’evoluzione della specie umana attraverso l’uso e il dominio del fuoco: coreografie con oggetti infuocati, uso del corpo e dello spazio. I secondi, con la loro voce – a volte come affabulazione, altre come dialogo – accompagnano lo svolgersi della storia. Il fuoco nella fase risolutiva dello spettacolo vuol rappresentare una fusione tra i corpi, tra l’essenza Uomo e l’Essenza Donna, tra lo spazio e il tempo, un monito e una speranza che la passione (il fuoco), nonostante tutto, continui perennemente ad ardere dentro di noi, che produca energia e non sia al contrario un grande inceneritore, dove si dà fuoco a tutto: sentimenti, valori e dal quale non può rimanere altro che cenere. Uno spettacolo dal grande fascino, insomma.

Me.Mo. è un itinerario di eventi teatrali da giugno a novembre a Firenze e dintorni distribuiti all’interno dei contenitori "Estate Fiorentina", "Open City" e "Autunno Fiorentino".

Unico cartellone che avrà appuntamenti in tutti e 5 i quartieri della città. In luoghi tra i più vari. Una grande rassegna di quasi 50 date che si dipanerà nell’arco di ben sei mesi.

L’ingresso è libero. Prenotazione consigliata. Per maggiori informazioni: 055 8290137 e-mail [email protected]–Web www.arca-azzurra.it