Firenze, torna la RunforMeyer: staffetta solidale nel parco delle Cascine

Firenze, 1 ottobre 2024 - Una corsa sotto il segno della solidarietà. In occasione del quarantesimo anniversario della Maratona di Firenze, torna la Fanfani Staffetta 3x7 al Parco delle Cascine: appuntamento sabato 23 novembre ore 10.30 all’Ippodromo del Visarno con la staffetta a squadre di tre persone. Come da tradizione, le squadre (composte da 3 persone ciascuna) dovranno percorrere l'anello del Parco delle Cascine in frazioni di sette chilometri ciascuna. È possibile partecipare alla staffetta con un gruppo di amici oppure come team aziendale. Ma comunque, scegliendo la Fondazione Meyer come beneficiaria di questo evento charity, si contribuirà a sostenere il progetto Play therapy. Nella precedente edizione, in tanti hanno scelto di regalare un sorriso ai bambini ricoverati: la Fondazione Meyer è stata scelta infatti da 233 staffette per 699 persone. Come iscriversi. L'iscrizione deve essere fatta sul portale Endu, raggiungibile dal sito www.runformeyer.it . È importantissimo ricordarsi di scegliere Fondazione Meyer al momento dell’iscrizione. Con l'iscrizione è compresa anche la maglia tecnica #RUNFORMEYER 2024. Le maglie e i pettorali di gara potranno essere ritirate allo stand della Fondazione Meyer presso l'Ippodromo del Visarno al Parco delle Cascine la mattina stessa dell'evento (t-shirt disponibili fino a esaurimento scorte). Le aziende potranno richiedere le t-shirt personalizzate con il logo della propria azienda, coinvolgendo i dipendenti a formare le staffette. Premiazioni. Al termine della staffetta, sul palco presente al Village all'Ippodromo del Visarno, ci saranno premi speciali per le aziende con più squadre iscritte, ma anche per le società sportive/palestre/gruppi di amici più numerosi, squadre più anziane (la somma dell'età dei 3 runner) e squadre con la più alta raccolta fondi sul portale rete del dono.Il progetto Play Therapy. Da sempre Il Meyer e la sua Fondazione condividono l’obiettivo di rendere meno traumatica possibile l’esperienza del ricovero, permettendo ai bambini di restare tali anche in ospedale. La Ludobiblio, i clown in corsia, la musica in ospedale e l’attività assistita con gli animali sono tutte iniziative nate secondo questa filosofia. Si tratta di attività gestite da professionisti preparati che si sottopongono a regolari periodi di formazione e aggiornamento. La Ludobiblio è uno spazio accogliente e colorato aperto a tutti i bambini, sia ricoverati che di passaggio per visite e controlli. Un luogo in cui giocare, ricevere amici e fratellini, partecipare a laboratori creativi e a momenti di svago. Ogni giorno nei reparti e nelle sale d’attesa del Meyer si muovono i clown, allegri professionisti dotati di sensibilità e competenza adeguata alla realtà ospedaliera. Questo permette loro di modulare il proprio intervento in base alle condizioni dei bambini, coinvolgendo nel gioco genitori, visitatori e operatori dell’ospedale. Il progetto Meyermusica nasce per migliorare la qualità della vita in ospedale, creando un ambiente lieto, dove la musica accoglie i bambini e i loro genitori. Infine gli “amici a quattro zampe” della Pet therapy sono specializzati nel far sorridere i bambini e ridurre lo stress. Guidati da conduttori professionisti, portano con sé giochi speciali, carte magiche, palline e guinzagli colorati. Tutte le info aggiornate su www.runformeyer.it. Maurizio Costanzo