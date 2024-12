Firenze, torna il Quattrino: riconoscimenti per l’impegno civico al Quartiere 4

Firenze, 15 dicembre 2024 - Anche quest’anno il Quartiere 4 del Comune di Firenze rinnova la tradizione con l’evento “Il Quattrino 2024”, una serata dedicata agli auguri di Natale e alla celebrazione dell’impegno civico. L’appuntamento è per martedì 17 dicembre alle 17, a Villa Vogel, in Via delle Torri 23. “Il Quattrino ci ha accompagnato come emblema di gratitudine profonda verso i tanti soggetti attivi che fanno la bellezza e la forza della nostra comunità – dichiara il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – ed anche quest’anno premieremo persone ed associazioni importanti e meritevoli. È un gesto simbolico, evocativo, ma per noi è un momento davvero molto sentito e partecipato. Nel Quattrino c’è l’amore e l’attenzione per quelle associazioni, scuole, persone che quotidianamente trasformano l’idea in atto concreto, la voglia di fare del bene, il desiderio di essere utili alla collettività in un’azione importante di pace, di solidarietà, di sostenibilità ambientale, di tutela e valorizzazione dei beni comuni. È il riconoscere, in un momento di festa collettiva, l’inestimabile patrimonio della cittadinanza attiva che contribuisce in modo determinante a rendere inclusivi, vivi, vivaci e accoglienti i nostri spazi pubblici e a consolidare la solidarietà e la solidità della nostra comunità. Ci ritroveremo quindi martedì 17 dicembre a Villa Vogel per farci gli auguri di Natale e per assegnare a queste persone e gruppi un riconoscimento essenzialmente di affetto per chi, senza proclami e con la tenacia di chi crede fortemente in quello che fa, dedica se stesso al prossimo, al territorio, alla Comunità tutta”. Questi i destinatari del riconoscimento di quest’anno, con le motivazioni che ne sottolineano il prezioso contributo: Cristina Zocchi e i volontari della Sezione Soci Coop Firenze Sud-Ovest. Per il costante impegno sociale, culturale e ambientale, che ha reso la sezione un punto di riferimento per solidarietà, inclusione e sostenibilità. Le loro iniziative promuovono progetti partecipati che arricchiscono il territorio e uniscono le persone, incarnando i valori cooperativi di crescita educativa e coesione sociale. Associazione Libera Toscana e i Presidi territoriali di Firenze e Scandicci. Per il loro ruolo di baluardo contro le mafie e l’illegalità. Attraverso percorsi di consapevolezza e responsabilità, coinvolgono cittadini, scuole e istituzioni nella promozione della cultura della legalità, contribuendo alla costruzione di una società più giusta e solidale. Comitato Genitori di Legnaia. Per l’eccezionale collaborazione a favore della comunità scolastica e locale. Con iniziative educative, culturali e ambientali come il Piedibus della scuola Niccolini e progetti di animazione nei rioni di Legnaia e Soffiano, il Comitato rafforza il legame tra scuola e territorio, valorizzando la partecipazione attiva. Associazione Pantagruel. Per il loro impegno nella difesa dei diritti delle persone detenute e delle loro famiglie. Con sensibilità e determinazione, promuovono inclusione e solidarietà, trasformando vite e rendendo il carcere parte integrante della città attraverso iniziative di informazione e dialogo. Fatima Beloine, Mohammed Ait Bentahar e la comunità marocchina della Casella. Per il contributo al dialogo interculturale e all’arricchimento del tessuto sociale. Attraverso corsi di arabo per bambini e eventi gastronomico-culturali, favoriscono il bilinguismo e la conoscenza reciproca, costruendo ponti tra culture diverse e promuovendo una società più inclusiva. Maria Romoli e le volontarie del Centro dell’età libera di Ugnano. Per rendere sempre attivo il Centro dell’età libera di via della Tancia, che è un luogo di socializzazione e vitalità, dove il calore e la condivisione si trasformano in forza per la comunità. Grazie al loro impegno, le persone anziane trovano uno spazio di aggregazione, di confronto e di conforto, arricchendo il territorio con il loro entusiasmo e il valore delle tradizioni in occasione di feste come il Carnevale e la Rificolona. Un prezioso punto di riferimento per il rione che dimostra anche quanto sia importante il legame tra generazioni. La serata si concluderà con un brindisi e un buffet offerti dalla Pam di via Francavilla, per celebrare insieme in un’atmosfera di convivialità e calore natalizio.