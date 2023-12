Firenze Sicura, nove denunce della polizia municipale

Nove persone denunciate, otto segnalate alla Prefettura come consumatori di droga, quattro multate, un’auto sequestrata e materiale rubato (tra cui 12 smartphone) restituito ai proprietari. È il bilancio dei controlli effettuati dal Reparto di Rifredi in piazza Dalmazia nell’ambito del progetto “Firenze Sicura”. L’ultimo episodio risale a sabato pomeriggio. Intorno alle 17, una pattuglia in borghese del Reparto Rifredi ha notato un giovane intento a prepararsi uno spinello dietro il bagno pubblico di piazza Dalmazia. Il giovane, 19 anni, fiorentino, all’inizio ha collaborato consegnando spontaneamente lo spinello. Ma, alla richiesta di svuotare le tasche e di controllare il pacchetto di sigarette, ha cambiato atteggiamento rifiutando di collaborare. Non solo, con mossa repentina ha spintonato con violenza gli agenti, di cui uno è caduto a terra, per tentare la fuga, ma è stato bloccato dopo pochi metri. Accompagnato negli uffici del Reparto il giovane ha cambiato atteggiamento: ha raccontato agli agenti di aver avuto paura perché nel pacchetto di sigarette c’era un’altra dose di hashish. Da un controllo è emerso che era già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata la denuncia per resistenza e la segnalazione alla Prefettura.