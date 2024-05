Firenze, 10 maggio 2024 – Incidente stradale tra un’auto e una bici a Firenze, in via Trento, davanti all’ingresso dei giardini del Dragone. E’ rimasto ferito l’anziano in bicicletta.

Sul posto è intervenuto il 118: i sanitari hanno hanno immobilizzato l'anziano con l'asse spinale e lo hanno portato al pronto soccorso.