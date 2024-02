Firenze Rocks cala il secondo asso. Al Visarno gli Avenged Sevenfold

di Giovanni Ballerini

Grande notizia per i rocker made in Florence. Rocks annuncia il secondo headliner dell’edizione 2024 e anche questo è un regalo per gli amanti dell’hard rock. Dopo aver infatti reso noto che i Tool hanno scelto come unica data nel nostro Paese del loro tour mondiale e che la storica band americana (alfiere e illuminata avanguardia del progressive-metal mondiale) si esibirà sul palco della Visarno Arena sabato 15 giugno, è arrivato il momento di annunciare un’altra deflagrante band headliner del festival che anche quest’anno si terrà nel cuore del parco delle Cascine.

Stiamo parlando degli Avenged Sevenfold, che, nella loro unica data italiana sono attesi protagonisti giovedì 13 giugno alla Visarno Arena . Le prevendite per il concerto sono attive da oggi e i biglietti sono disponibili a partire dalle 10 di stamani per gli utenti iscritti a My Live Nation su www.livenation.it e sull’app Rocks.

La vendita generale dei biglietti sarà invece aperta domani dalle ore 10 su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.it. Gli Avenged Sevenfold (spesso abbreviati in A7X) sono un fantastico gruppo musicale heavy metal statunitense che si è formato nel 1999 a Huntington Beach, in California.

Il gruppo composto dal vocalist M.Shadows, dai chitarristi Synyster Gates e Zacky Vengeance, Johnny Christ al basso e Brooks Wackerman alla batteria si conferma granitico punto di riferimento dell’avanguardia nella musica metal. Non solo per l’innovazione sonora di uno straordinario repertorio, ma anche per le loro superbe esibizioni dal vivo. A fare la differenza con le altre band hard rock è la perfetta combinazione fra tecnologia e performance dal vivo, che è ormai diventata il marchio distintivo degli Avenged Sevenfold.

La band, che ad oggi ha venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo e che vanta più di un miliardo di visualizzazioni video e un miliardo di streaming su Spotify, coinvolge in ogni live il pubblico esperienze memorabili. Sarà così anche a , dove il quintetto presenterà i brani del suo ottavo album in studio, "Life Is But a Dream…" e tutti gli altri successi di un grintoso repertorio che si è spostato dal metalcore al nu metal, dall’hardcore punk allo speed metal e oggi risulta sempre più all’insegna della new wave of american heavy metal. Senza perdere niente in coerenza e intensità.