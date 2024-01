Firenze, modifiche alla viabilità in via Romana e via dei Serragli

Firenze, 29 gennaio 2024 - Diversi i lavori in programma da oggi, con modifiche alla viabilità. In via Romana per un trasloco la strada sarà chiusa dalle 21.30 di lunedì 29 alle 5.30 di martedì 30 gennaio. Il tratto interessato è quello tra piazza della Calza e via da’ Mori. Provvedimenti collaterali: divieto di transito in via di Serumido (tra via da’ Mori e via Romana tratto senza sfondo), cambio di senso in via di Serumido (da via dei Serragli verso via da’ Mori) e in via da’ Mori (da via di Serumido verso via Romana). Itinerario alternativo: piazza della Calza-piazzale di Porta Romana-viale Petrarca-piazza Tasso-via del Campuccio-via dei Serragli-via di Serumido-via da’ Mori. In via dei Serragli per carico/scarico di materiale in un cantiere edile mercoledì 31 gennaio in orario notturno (2-5) sarà in vigore un divieto di transito tra Borgo San Frediano e Borgo Stella per carico/scarico di materiali per un cantiere edile. In Borgo Stella previsto un senso unico da piazza del Carmine verso via dei Serragli. Senso unico anche in piazza Nazario Sauro in direzione lungarno Guicciardini.