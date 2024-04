Firenze, minaccia gli agenti e tenta di disarmarli. Arrestato 16enne

Firenze, 30 aprile 2024 – Prima minaccia i poliziotti, poi tenta addirittura di togliere la pistola a uno di loro. Per questo un ragazzo di 16 anni di origine straniera è stato arrestato nei pressi della scalinata della galleria commerciale di Santa Maria Novella. L’accusa è di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale nonché di tentata rapina aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La vicenda ha avuto inizio intorno alle 14.30 di ieri, quando il giovane, senza un apparente motivo, avrebbe iniziato ad inveire contro i poliziotti e i militari impiegati in uno specifico servizio denominato “Stazioni Sicure” proprio nei pressi dello scalo ferroviario della Stazione centrale. Il ragazzo, nonostante i numerosi tentativi da parte degli agenti a mantenere la calma, d’un tratto, si sarebbe avvicinato stringendo tra le mani un coltello a serramanico chiuso ma potenzialmente pronto all’utilizzo. A questo punto i poliziotti del Commissariato di Rifredi - Peretola sono immediatamente intervenuti per bloccare il 16enne e disarmarlo.

Nonostante quest’ultimo abbia cercato in tutti modi di divincolarsi scalciando violentemente, i tutori dell’ordine hanno avuto la meglio, anche se uno di loro ha riportato una lieve lesione guaribile con qualche giorno di prognosi. Durante i controlli, il minorenne avrebbe continuato a minacciare i poliziotti e ad avere un atteggiamento molto aggressivo tanto che, d’un tratto, avrebbe addirittura provato ad afferrare l’arma d’ordinanza dalla fondina di uno loro, senza riuscirsi.

A seguito degli accertamenti il giovane, finito in manette, è stato accompagnato in un istituto penale per i minorenni in attesa della convalida della misura precautelare.