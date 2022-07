Firenze, 3 luglio 2022 - Ancora fuoco intorno a Firenze, stavolta in Valdarno. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline, stanno intervenendo oggi, 3 luglio, per sedare incendio di bosco tra Cancelli e Montanino nel comune di Reggello. L'intervento è in supporto del personale volontario AIB della Regione Toscana, che erano già sul posto per spengere le fiamme.