Firenze in bianco e nero: l’eleganza senza tempo di Eleonora Lastrucci

Firenze, 15 aprile 2025 - In una Firenze illuminata da riflessi d’eleganza e creatività, si è svolto un evento incantevole, nel senso fiabesco del termine. All’interno degli spazi dell’Hotel Il Tornabuoni, The Aperigala – Excellence Night ha trasformato una serata primaverile in un viaggio immersivo tra moda, arte e alta ospitalità.

Protagonista la stilista Eleonora Lastrucci, che ha portato in passerella una visione raffinata, giocata sull’eterno contrasto tra bianco e nero. Le sue creazioni, autentici racconti sartoriali, hanno dato corpo a due anime complementari della femminilità: da un lato, il bianco luminoso, che evoca purezza, luce e poesia; dall’altro, il nero intenso, sinonimo di seduzione, carattere e profondità. Le modelle hanno attraversato la boutique e la terrazza dell’hotel con un’eleganza naturale, trasformando ogni spazio in una scena sospesa tra sogno e realtà. Ad impreziosire l’atmosfera, un parterre di ospiti d’eccezione che hanno incarnato lo spirito poliedrico del Made in Italy. Dalla storica eleganza di James e Louise Ferragamo, alla voce intensa di Kelly Joyce, nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Tale e Quale Show. Con loro anche il soprano Daria Davidoff, l’illusionista Andrea Paris e il celebre liutaio Fabrizio Paoletti, le cui chitarre sono apprezzate in tutto il mondo. A chiudere il cerchio, l’energia di Vania Della Bidia, volto noto della scena culturale italiana.

Ma l’esperienza non si è limitata alla moda. I presenti sono stati deliziati dall’aperitivo firmato dall’Hotel Il Tornabuoni, accompagnato da una raffinata degustazione dei vini di Agricola Ludus. Tra un brindisi e una nota di profumo de “I Profumi del Marmo”, l’evento ha regalato un vero e proprio percorso sensoriale.

Dietro le quinte, un team di professionisti ha lavorato con precisione per esaltare la bellezza di ogni modella. Silvia Gerzeli, Lisa Pascucci, Chiara Nepi, Giulia Bertini e Laura Gjinesha si sono occupate del make-up, mentre l’Academia Florence ha firmato l’hairstyling, mantenendo equilibrio tra innovazione e stile classico. La serata è stata immortalata dagli scatti di Carlotta Tortorelli, Stefano Marinari e Andrea Ruggeri, capaci di cogliere lo spirito dell’evento con sensibilità e occhio estetico. A fare da colonna sonora, la VIP Guest DJ Trizza, che ha accompagnato la sfilata con un sound elegante e mai invadente, perfettamente in sintonia con l’atmosfera rarefatta dell’appuntamento. Una serata che ha dimostrato come il Made in Italy non sia solo un marchio di fabbrica, ma un modo di vivere e raccontare il bello, attraverso ogni dettaglio.