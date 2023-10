Firenze, il 25 settembre l'Orchestra della Toscana suona davanti alla mensa Caritas

Firenze, 22 settembre 2023 – Davanti alla mensa Caritas di via Baracca a Firenze suonerà l'Orchestra della Toscana. Accadrà lunedì 25 settembre alle 12 per "Musica Diffusa", rassegna dell’Ort che porta concerti in vari luoghi cittadini, inaugurando stasera al pala Wanny (ore 21) con l'orchestra diretta da Andrea Battistoni impegnata nel Requiem in do minore di Luigi Cherubini. Tra le location della manifestazione ci sono anche alcune strutture per i più bisognosi gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. E' già sold out l'appuntamento di domenica 24 settembre all' Istituto Principe Abamelek in cui il Quintetto a fiati dell'Ort si esibirà in musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Georges Bizet, Darius Milhaud e Ferenc Farkas. Lunedì la musica arriverà alla mensa cittadina di via Baracca: gli Ottoni e Percussioni dell'Ort (Donato De Sena, Stefano Benedetti trombe, Andrea Albori corno, Fabiano Fiorenzani trombone, Riccardo Tarlini tuba, Marco Farruggia batteria e percussioni) terranno a mezzogiorno un flash mob di fronte alla struttura a beneficio di passanti e di ospiti. Già esauriti anche gli appuntamenti del 30 settembre il condominio solidale Casa della Carità con l'attore Alessandro Riccio e il Quintetto a fiati dell'Ort impegnati nello spettacolo “I fiati all'Opera”, ideato e scritto da Alessandro Riccio con musiche di Mozart, Rossini, Bizet, Pucci, e del 1 ottobre a Casa Santa Matilde per “Caro Mozart”, con il Chorda Quartet quartetto d'archi. La manifestazione Musica Diffusa è organizzata da Fondazione Ort in collaborazione con Fondazione Solidarietà Caritas, Cesvot, Fondazione Montedomini onlus, Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, e con il sostegno di Fondazione Cr Firenze. Il pubblico potrà partecipare al progetto attraverso donazioni libere finalizzate a sostenere Fondazione Caritas nell’offerta di pasti caldi nelle mense.